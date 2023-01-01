"Доволен ли тем, что мой удар принес "Монако" три очка? Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после еще оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнеров в эту победу", - цитирует Головина "Матч ТВ".
Напомним, "Монако" на своем поле переиграло "Брест" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и забил единственный гол встречи на 54-й минуте.
Всего на счету Головина в текущем сезоне 23 матча в Лиге 1 и еврокубках, в которых россиянин забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
После победы над "Брестом" "Монако" поднялось на четвертое место в турнирной таблице Лиге 1. Команда Филиппа Клемана отстает от "ПСЖ", лидирующего в чемпионате, на 11 очков.
Головин - о победном голе за "Монако": рад, что забил, но на результат работала вся команда
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свой гол в ворота "Бреста" в матче 17-го тура французской Лиги 1.
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