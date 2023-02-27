– Конечно, когда зовут в клуб, где в два – три раза больше дают денег, можно подумать. Но когда ты живешь в центре Европы в королевстве Монако с сумасшедшими бытовыми условиями… К тому же это безналоговое государство.
"Монако" все время играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Ты там пять лет: быт и язык – все в твою сторону. Еще и один из лидеров команды. Головин правильно сделал, что продлил контракт, – цитирует Мостового "Чемпионат".
27 февраля стало известно, что 26-летний Головин подписал продление контракта с "Монако" до конца сезона-2025/26. Официального подтверждения информации от монегасков не последовало. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника сборной России всерьез заинтересована дортмундская "Боруссия".
В нынешнем сезоне Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач за "Монако", за который он выступает с 2018 года. Рыночная стоимость уроженца Кемеровской области составляет 22 млн евро.
Мостовой: Головин правильно сделал, что продлил контракт с "Монако"
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил решение российского полузащитника Александра Головина продлить контракт с "Монако" до 2026 года.
Фото: "Чемпионат"