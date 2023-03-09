- Всякий раз, когда футболист переходит в команду, которая сильнее его предыдущей, это важный скачок в развитии для игрока. Если бы Головин переехал бы в "ПСЖ", то для него это тоже был бы рост в игровом плане, - приводит мнение Рианчо Metaratings.ru.
Воспитанник ЦСКА Александр Головин в этом сезоне являет одним из системообразующих футболистов "Монако", представляющего французский чемпионат. Россиянин провел за монегасков 36 поединков, в которых смог 6 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 7 голевыми пасами. Всего на счету атакующего хавбека 23+ 32 по системе гол плюс пас в 167 играх за "Монако". Недавно Александр и клуб пролонгировали соглашение до конца июня 2026 года. "ПСЖ" является сильнейшим клубом Франции и с сезона 2012/2013 сумел завоевать 8 чемпионских титулов. В текущем розыгрыше французского первенства столичный коллектив привычно уверенно лидирует в таблице, опережая "Марсель", идущий на строчку ниже, на 8 баллов.
Рианчо: если Головин перейдет в "ПСЖ", то для него это будет рост в игровом плане
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями по поводу перспектив российского футболиста Александра Головина.
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