В первые 45 минут игры соперники не смогли распечатать ворота друг друга. Все голы были забиты во второй половине игры. За хозяев забивал только 23-летний американский форвард Джонатан Дэвид, отличившийся на 46-й, 61-й и 79-й минутах. Отметим, что два гола американец отправил с пенальти. За команду Лорана Блана дублем отметился экс-форвард "Арсенала" Александр Ляказетт. Второй гол француз отправил в сетку ворот "Лилля" на 89-й минуте. Еще один мяч "ткачей" на счету французского хавбека Брэдли Барколя. Экс-защитник "Зенита" Деян Ловрен провел на поле все 90 минут.
Благодаря этому результату "Лион" набрал 40 очков и сравнял с "Реймсом", идущем на 8-й строчке. "Лилль" теперь имеет в своем активе 46 баллов и идет вровень с "Ренном", который находится на 5 месте.
Чемпионат Франции
27 тур
Голы: Дэвид, 46, 61 (пен), 79 (пен) - Барколя, 64, Ляказетт, 83, 89
"Лилль" и "Лион" сыграли вничью. Команды забили друг другу по три гола
Встреча 27-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Лионом" закончилась со счетом 3:3.
Фото: AFP