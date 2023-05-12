- Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле — красиво забивает и отдает голевые передачи. Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из?за них некоторое время Саша чувствовал себя не в свой тарелке. Но сейчас Головин — один из сильнейших в Лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе, - приводит мнение Плясунова "РБ Спорт".
"Монако" Филиппа Клемана борется за место в ЛЧ. По итогам 34 туров местного первенства монегаски располагаются на 4-й строчке. Отставание от "Марселя", идущего на строчку выше, составляет 6 турнирных баллов. Одним из лидеров команды является воспитанник ЦСКА Александр Головин, играющий на позиции атакующего хавбека. В этом сезоне игрок провел 31 игру в чемпионате Франции. В них ему удалось забить 8 голов. Также к своим забитым мячам Александр приплюсовал еще 7 ассистов. Минувшей зимой на игрока свое внимание обратила "Боруссия" Дортмунд, которая пыталась приобрести футболиста в свою команду. Головин выступает в "Монако" с 2018 года. Всего за французский коллектив россиянин сыграл 134 встречи, в которых сумел забить 22 гола и оформил 27 ассистов. 30 мая Александр отпразднует свое 26-летие.
Первый тренер Головина: Александр - один из сильнейших в Лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе
Первый тренер хавбека "Монако" Александра Головина Александр Плясунов поделился мыслями об уровне игры футболиста.
Фото: Catherine Steenkeste/ Gettyimages.ru