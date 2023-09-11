L'Equipe: "Лион" уволил Лорана Блана с поста главного тренера команды

Руководство "Лиона" приняло решение отправить в отставку Лорана Блана с поста главного тренера французской команды.

Фото: Globall Look Press

Как утверждает источник, 57-летнего специалиста уведомили об увольнении в субботу, 9 сентября. Исполнять обязанности главного тренера будет Жан-Франсуа Вулье, который входил в штаб Блана. Ранее сообщалось, что новым наставником "Лиона" с высокой долей вероятности станет экс-футболист сборной Италии Дженнаро Гаттузо.



Блан принял команду прошлой осенью и финишировал на седьмом месте в таблице чемпионата Франции. По итогам четырех туров текущего розыгрыша Лиги 1 "Лион" замыкает таблицу, имея в активе всего 1 очко.



Источник: L'Equipe