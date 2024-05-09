"Восстановление Александра проходит положительно. Точные сроки восстановления есть у медицинского штаба, главное - качественно восстановиться. Пока не обсуждали, сможет ли он сыграть в этом сезоне, медицинский штаб "Монако", тренерский штаб совместно с Сашей будут принимать решение об этом", - заявил Клюев.
В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 25-ти матчах французской Лиги 1 в составе "Монако". Еще два матча полузащитник сборной России провел в Кубке Франции. На счету Головина 6 забитых мячей и 6 ассистов в текущем сезоне. Болельщики "Монако" признали Александра Головина лучшим футболистом команды по итогам первого круга.
В середине апреля Головин выбыл из-за травмы лодыжки, полученной на тренировке. Сообщалось, что 27-летний хавбек не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона. За два тура до конца чемпионата "Монако" занимает 2-е место в турнирной таблице, которое гарантирует участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон. В активе "монегасков" 61 очко - на 4 больше, чем у ближайшего преследователя, "Бреста".
Источник: ТАСС
Агент: сможет ли Головин сыграть в этом сезоне - будет решать медицинский штаб "Монако"
Агент полузащитника Александра Головина, выступающего за "Монако", Александр Клюев рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.
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