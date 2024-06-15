"Вероятно, что по этой задолженности заинтересованным лицом не было инициировано возбуждение исполнительного производства. Соответственно, службой судебных приставов не может быть наложен запрет на выезд Матвея за пределы Российской Федерации", - цитирует Бушманова "СЭ".
14-го июня французский "Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере голкипера сборной России Матвея Сафонова. "Краснодар" получил за переход своего воспитанника, по данным СМИ, 20 миллионов евро. Сам игрок подписал контракт до конца сезона 2028/29.
Ранее сообщалось, что Матвею Сафонову запрещен выезд из страны. Бывшая жена голкипера обвиняет его в неуплате алиментов на сумму около 60-ти миллионов рублей. Ранее адвокат экс-супруги Сафонова Максим Шилов, что собирается отстаивать интересы своего клиента в иностранной юрисдикции.
Адвокат Бушманов - о том, как Сафонов покинул Россию: вероятно, запрет на выезд Матвея из РФ не был наложен
Юрист Игорь Бушманов предположил, как голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов, которого обвиняют в неуплате алиментов, смог выехать из России.
Фото: ФК "ПСЖ"