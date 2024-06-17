"ПСЖ" были нужны два серьезных вратаря, не только Джиджи Доннарума, которого мы знаем и любим. Им был нужен действительно сильный второй номер. Теперь проблема в том, как Доннарума и российский вратарь смогут ужиться. Луису Энрике придется четко определить роль - например, Джиджи первый, а тот парень - второй", - цитирует Ди Марцио "РБ Спорт".
Напомним, что Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро, голкипер подписал контракт с европейским грандом до лета 2029 года. В завершившемся сезоне российский голкипер провёл за южан 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота "сухими". Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
На счету Джанлуиджи Доннаруммы 42 матча, 38 пропущенных мячей и 16 матчей "на ноль". Итальянский голкипер выступает за парижский клуб с лета 2021 года - Доннарумма перешёл в "ПСЖ" из "Милана" на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 40 миллионов евро.
Джанлука Ди Марцио - о переходе Сафонова в "ПСЖ": им был нужен действительно сильный второй номер
Известный журналист Джанлука Ди Марцио высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"