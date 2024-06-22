"ПСЖ" просто наплевать на эти 20 миллионов. Если им сейчас кто-то понравится на чемпионате Европы, они подпишут ещё одного голкипера. Вратари будут сидеть на лавке вдесятером, а играть будет Доннарумма", - цитирует Селюка Metaratings.
Французский "ПСЖ" приобрёл у "Краснодара" голкипера Матвея Сафонова за 20 миллионов евро - российский вратарь подписал контракт с клубом до лета 2029 года. В завершившемся сезоне Сафонов провёл за южан во всех турнирах 30 матчей, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер парижского клуба Луис Энрике заявил, что Джанлуиджи Доннарумма не является бессменным первым номером и у Сафонова будет шанс проявить себя и стать основным голкипером.
Селюк: "ПСЖ" просто наплевать на эти 20 миллионов - Сафонов будет сидеть на лавке, а Доннарумма будет играть
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал переход голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"