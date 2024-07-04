"Головин - большой игрок, у него огромный талант. Он проводит отличные годы в "Монако". Думаю, Александр уже может играть в грандах АПЛ и Ла Лиги", - цитирует Натхо "РБ Спорт".
Александр Головин перешёл в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В завершившемся сезоне российский полузащитник принял участие в 27-ми встречах и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 "Монако" занял второе место в турнирной таблице французского чемпионата - монегаски примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Натхо: Головин уже может играть в грандах АПЛ и Ла Лиги
Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
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