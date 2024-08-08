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Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова за "ПСЖ"

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал дебютную игру российского голкипера Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче с австрийским "Штурмом".
Фото: РФС
- В этой игре не было так много моментов, чтобы Матвей успел удивить тренерский штаб "ПСЖ". Но в первую очередь тренер вратарей смотрит на надёжность, а в этой игре Сафонов был достаточно надёжен. Болельщики критиковали после игры? В пропущенных мячах он не виноват. Первый гол - это выход один на один. Матвей не выручил команду, но это не его вина была. Второй гол был в дальний нижний угол, очень хорошо пробили! Здесь тоже не ошибка голкипера, - цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Товарищеский матч между австрийским "Штурмом" и французским "Пари Сен-Жермен" прошёл 7 августа в австрийском Клагенфурте и завершился вничью со счётом 2:2. "ПСЖ" вышел вперёд на два мяча к 12-й минуте благодаря ударам Ибрагима Мбайе и Карлоса Солера, "Штурм" отыгрался ударами Амади Камара на 15-й минуте и Отара Китеишвили на 43-й минуте.

Ворота обоих клубов защищали российские голкиперы: в составе "ПСЖ" дебютировал 25-летний экс-вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, отразивший 4 удара в створ, за "Штурм" сыграл 20-летний экс-вратарь "Локомотива" Даниил Худяков, отбивший 3 удара в створ.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен" в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 20 миллионов евро.

Лига 1 ПСЖ Штурм Матвей Сафонов Виталий Кафанов
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