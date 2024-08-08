- В этой игре не было так много моментов, чтобы Матвей успел удивить тренерский штаб "ПСЖ". Но в первую очередь тренер вратарей смотрит на надёжность, а в этой игре Сафонов был достаточно надёжен. Болельщики критиковали после игры? В пропущенных мячах он не виноват. Первый гол - это выход один на один. Матвей не выручил команду, но это не его вина была. Второй гол был в дальний нижний угол, очень хорошо пробили! Здесь тоже не ошибка голкипера, - цитирует Кафанова Metaratings.ru.
Товарищеский матч между австрийским "Штурмом" и французским "Пари Сен-Жермен" прошёл 7 августа в австрийском Клагенфурте и завершился вничью со счётом 2:2. "ПСЖ" вышел вперёд на два мяча к 12-й минуте благодаря ударам Ибрагима Мбайе и Карлоса Солера, "Штурм" отыгрался ударами Амади Камара на 15-й минуте и Отара Китеишвили на 43-й минуте.
Ворота обоих клубов защищали российские голкиперы: в составе "ПСЖ" дебютировал 25-летний экс-вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, отразивший 4 удара в створ, за "Штурм" сыграл 20-летний экс-вратарь "Локомотива" Даниил Худяков, отбивший 3 удара в створ.
Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен" в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 20 миллионов евро.
Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова за "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал дебютную игру российского голкипера Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче с австрийским "Штурмом".
Фото: РФС