"Мы договаривались, что он будет называть даты и время, когда захочет увидеться с ребенком, а я постараюсь в это время быть с ней дома. Но ни разу мне не были названы дата и время. Может быть, он вам ответит на вопрос: в какую дату и в какое время он хочет приехать не на словах, а на деле? Может быть, читатели и болельщики попросят Матвея приехать к ребенку, назвать дату и время?" - цитирует Казачек "СЭ".
Матвей Сафонов и Анастасия Казачек развелись осенью 2021 года. От брака у них осталась совместная дочь Майя, которая родилась в июне 2021 года. Девушка в судебном порядке требовала от бывшего мужа выплаты алиментов в размере 60 млн рублей. Ее требования были удовлетворены 26 августа Московским городским судом, который также обязал голкипера каждый месяц отдавать бывшей жене на дочь 25% от зарплаты.
Экс-жена Сафонова: может, читатели и болельщики попросят Матвея приехать к ребенку?
Анастасия Казачек, экс-супруга вратаря французского "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова, ответила на сообщения, что просьбы футболиста встретиться с ребёнком игнорируются.
Фото: личный архив Анастасии Казачек