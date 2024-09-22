"Дебют в чемпионате Франции у Сафонова получился не таким праздничным, как в Лиге чемпионов. Работы у Матвея было немного. Но есть мнение, что в эпизоде с голом он мог сыграть получше", - цитирует Леклера "СЭ".
Вчера, 21-го сентября, "ПСЖ" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 5-го тура французского чемпионата (1:1). Матвей Сафонов дебютировал за парижский клуб в Лиге 1, однако не смог сохранить свои ворота сухими.
Напомним, что на этой неделе российский голкипер сыграл "на ноль" в матче 1-го тура Лиги чемпионов с испанской "Жироной" (1:0). Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года.
Во французском СМИ считают, что Сафонов мог сыграть лучше в эпизоде с пропущенным мячом от "Реймса"
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал игру Матвея Сафонова в матче с "Реймсом" (1:1).
Фото: ФК "ПСЖ"