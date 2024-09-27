Все понимают, что тренерский штаб парижан видит именно итальянца первым номером. Но и Матвей это тоже знал, конечно. И если они хотят продлить его до 2029 года, то это ничего хорошего для Сафонова не сулит. Станет ли это проблемой для Матвея? Если можно так выразиться, то да. Сафонову нельзя сидеть долго на скамейке, ведь это ему навредит, как и любому другому голкиперу в его возрасте", - приводит слова Новикова "РБ Спорт".
Действующее соглашение между Джанлуиджи Доннаруммой и "ПСЖ" рассчитано до 30 июня 2026 года. По сообщениям СМИ, в ближайшее время руководство французского клуба сделает 25-летнему итальянскому вратарю предложение о продлении контракта до конца сезона-2028/29.
Российский вратарь Матвей Сафонов пополнил состав "ПСЖ" минувшим летом. 25-летний воспитанник "Краснодара" заключил с парижанами контракт на срок до 30 июня 2029 года. В составе нового клуба россиянин провёл два матча, в которых пропустил один гол.
Новиков: продление контракта Доннаруммы ничего хорошего для Сафонова не сулит
Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков поделился своим мнением о возможно продлении контракта партнёра Матвея Сафонова по "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото: ФК "ПСЖ"