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Экс-вратарь сборной Франции: в ближайшем матче Сафонов не выйдет, у Доннаруммы статус

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Бывший вратарь сборной Франции по футболу Стефан Порато поделился своим мнением о соперничестве Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы за место основного вратаря "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Сафонов может бороться за место в основе, он хорошо проявил себя в отведенное время, но не думаю, что он выйдет в ближайшем матче. Доннарумма допускал ошибки, но он все еще основной вратарь. У него есть статус. Вратарей не меняют после нескольких ошибок", - приводит слова Порато "Евро-Футбол.Ру".

Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" во французский "ПСЖ" прошлым летом за 20 млн евро. За это время он принял участие в 3 матчах, в 1 из которых отстоял "на ноль", а в 2 других - пропустил 2 гола.

Итальянский голкипер Доннарумма, который находится в команде с июля 2021 года, часть игр в этом сезоне пропустил из-за травмы. После восстановления он 1 октября вышел на поле в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом", в котором, допустив ошибки, пропустил 2 гола.

Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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