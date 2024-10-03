"Сафонов может бороться за место в основе, он хорошо проявил себя в отведенное время, но не думаю, что он выйдет в ближайшем матче. Доннарумма допускал ошибки, но он все еще основной вратарь. У него есть статус. Вратарей не меняют после нескольких ошибок", - приводит слова Порато "Евро-Футбол.Ру".
Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" во французский "ПСЖ" прошлым летом за 20 млн евро. За это время он принял участие в 3 матчах, в 1 из которых отстоял "на ноль", а в 2 других - пропустил 2 гола.
Итальянский голкипер Доннарумма, который находится в команде с июля 2021 года, часть игр в этом сезоне пропустил из-за травмы. После восстановления он 1 октября вышел на поле в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом", в котором, допустив ошибки, пропустил 2 гола.
Экс-вратарь сборной Франции: в ближайшем матче Сафонов не выйдет, у Доннаруммы статус
Бывший вратарь сборной Франции по футболу Стефан Порато поделился своим мнением о соперничестве Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы за место основного вратаря "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"