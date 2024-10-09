"Предложения как такового не было, я сам ни от чего не отказывался. Если говорить про интерес, то он точно был от "Тоттенхэма", дортмундской "Боруссии" и "ПСЖ", - цитирует Головина Metaratings.
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Всего российский полузащитник провел за монегасков 210 встреч и записал на свой счет 31 забитый мяч и 39 голевых передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 30 миллионов евро, полузащитник продлил контракт с "Монако" до лета 2029 года. Сообщалось, что по новому соглашению Головин будет зарабатывать 3,5 миллионов евро в год. На счету полузащитника также 47 матчей за сборную России и 6 забитых голов.
Головин рассказал, какие европейские клубы интересовались им за последний год
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Монако"