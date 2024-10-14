Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
19:00
СловакияНе начат
Грузия
19:00
АлбанияНе начат
Германия
21:45
НидерландыНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ВенгрияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Эстония
21:45
ШвецияНе начат
Украина
21:45
ЧехияНе начат
Уэльс
21:45
ЧерногорияНе начат
Исландия
21:45
ТурцияНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

Головин: в "Монако" одноклубники шутят, что сборная России играет со слабыми соперниками

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о шутках одноклубников про сборную России.
Фото: ФК "Монако"
"Чаще всего (одноклубники - прим.) спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, в "Монако" нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду", - цитирует Головина "РИА Новости".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. После 7-ми сыгранных туров монегаски лидируют в турнирной таблице французского чемпионата и имеют в своем активе 19 набранных очков.

Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России для проведения товарищеского матча во время октябрьской международной паузы. Сообщалось, что в ноябре команда Валерия Карпина может сыграть с национальной командой Сирии и Брунея.

Сборная России Монако Александр Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится