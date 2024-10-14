"Чаще всего (одноклубники - прим.) спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, в "Монако" нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду", - цитирует Головина "РИА Новости".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. После 7-ми сыгранных туров монегаски лидируют в турнирной таблице французского чемпионата и имеют в своем активе 19 набранных очков.
Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России для проведения товарищеского матча во время октябрьской международной паузы. Сообщалось, что в ноябре команда Валерия Карпина может сыграть с национальной командой Сирии и Брунея.
Головин: в "Монако" одноклубники шутят, что сборная России играет со слабыми соперниками
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о шутках одноклубников про сборную России.
Фото: ФК "Монако"