"Итальянец зарабатывает в два раза больше и является железно основным первым номером. Матвея брали под близкую, но не под равную конкуренцию. Нужно набраться терпения и ждать своего момента. Понятно, что если Джанлуиджи продолжит ошибаться, то шансы появятся. Но в целом наш вратарь достойно отыграл свои матчи, и не зря болельщики "ПСЖ" призывают поставить Сафонова вместо Доннаруммы", - заявил Нигматуллин.
Матвей Сафонов перебрался в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" в летнее трансферное окно. Действующие чемпионы Франции заплатили за его переход, по данным СМИ, 20 миллионов евро. На старте сезона Матвей Сафонов принял участие в 3-х матчах за новый клуб (2 - в чемпионате Франции и 1 - в Лиге Чемпионов). Всего на счету россиянина 2 пропущенных мяча.
Основным вратарем "ПСЖ" является голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. По данным Capology, зарплата итальянца в "ПСЖ" составляет 7 миллионов евро в год (+2 в качестве бонусов). Матвей Сафонов, по информации того же источника, зарабатывает в Париже 1.7 миллиона евро за сезон.
Источник: "РБ Спорт"
Нигматуллин: Сафонов достойно отыграл свои матчи в "ПСЖ". Не зря болельщики призывают ставить его
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о конкуренции вратаря сборной России Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой в "ПСЖ".
Фото: Getty Images