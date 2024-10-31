- Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 "Золотого мяча" в будущем. Но для этого еще надо, чтобы "Монако" что-то выиграл, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
28-летний Головин в текущем сезоне выходил на поле в семи матчах за "Монако" во французском чемпионате, но не отметился голевыми действиями. Футболист пропустил начало сезона из-за повреждения.
Напомним, Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, перейдя из московского ЦСКА. Всего на счету атакующего полузащитника 213 матчей за "Монако" и 31 забитый мяч, также Головин оформил 39 результативных передач.
Канчельскис оценил шансы Головина на попадание в топ-30 "Золотого мяча"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин может попасть в список номинантов на "Золотой мяч".
Фото: ФК "Монако"