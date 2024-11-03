Наставник "ПСЖ" Энрике оценил игру российского вратаря Сафонова в матче с "Лансом"

Луис Энрике, наставник "ПСЖ", оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в матче 10-го тура французского чемпионата с "Лансом".

Фото: ФК "ПСЖ"

Встреча прошла 2 ноября и завершилась победой парижан со счетом 1:0, Сафонов впервые за месяц начал игру с первых минут, итальянец Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных.



- Матвей помог сформировать определенное превосходство, он был очень хорош, я доволен тем, как он играет. Сафонов не допустил ошибок. Он полноценный игрок "ПСЖ", в сложных игровых ситуациях мы провели хороший матч, - цитирует испанского специалиста Le Figaro.



"ПСЖ" имеет в своем активе 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В тройку чемпионата также входят "Монако" и "Лилль", у которых 20 и 18 очков соответственно.



"ПСЖ" в следующем туре сыграет на выезде с "Анже", встреча пройдет 10 ноября.