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Наставник "ПСЖ" Энрике оценил игру российского вратаря Сафонова в матче с "Лансом"

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Луис Энрике, наставник "ПСЖ", оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в матче 10-го тура французского чемпионата с "Лансом".
Фото: ФК "ПСЖ"
Встреча прошла 2 ноября и завершилась победой парижан со счетом 1:0, Сафонов впервые за месяц начал игру с первых минут, итальянец Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных.

- Матвей помог сформировать определенное превосходство, он был очень хорош, я доволен тем, как он играет. Сафонов не допустил ошибок. Он полноценный игрок "ПСЖ", в сложных игровых ситуациях мы провели хороший матч, - цитирует испанского специалиста Le Figaro.

"ПСЖ" имеет в своем активе 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В тройку чемпионата также входят "Монако" и "Лилль", у которых 20 и 18 очков соответственно.

"ПСЖ" в следующем туре сыграет на выезде с "Анже", встреча пройдет 10 ноября.

Луис Энрике Матвей Сафонов Лига 1 ПСЖ Ланс
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