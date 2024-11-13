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Кафанов рассказал, при каких обстоятельствах Сафонов станет основным вратарем "ПСЖ"

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, при каких обстоятельствах российский голкипер Матвей Сафонов станет основным вратарем французского клуба "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Я думаю, это случится, если Доннарумма допустит очередную ошибку, а Сафонов проведет очередной сильный матч. В таком случае Матвей получит право играть чаще или даже постоянно", - приводит слова Кафанова Metaratings.

Матвей Сафонов является игроком французского клуба "ПСЖ" с июня 2024 года. Парижане приобрели вратаря сборной России у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро. После перехода 25-летний россиянин в составе своей новой команды принял участие в 4 официальных матчах, в которых всего пропустил 2 гола. На счету основного вратаря "ПСЖ" итальянца Джанлуиджи Доннаруммы 11 матчей и 13 пропущенных голов.

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