"Я думаю, это случится, если Доннарумма допустит очередную ошибку, а Сафонов проведет очередной сильный матч. В таком случае Матвей получит право играть чаще или даже постоянно", - приводит слова Кафанова Metaratings.
Матвей Сафонов является игроком французского клуба "ПСЖ" с июня 2024 года. Парижане приобрели вратаря сборной России у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро. После перехода 25-летний россиянин в составе своей новой команды принял участие в 4 официальных матчах, в которых всего пропустил 2 гола. На счету основного вратаря "ПСЖ" итальянца Джанлуиджи Доннаруммы 11 матчей и 13 пропущенных голов.
Кафанов рассказал, при каких обстоятельствах Сафонов станет основным вратарем "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, при каких обстоятельствах российский голкипер Матвей Сафонов станет основным вратарем французского клуба "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"