Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
14:15
РостовНе начат
Химки
16:30
КраснодарНе начат
Спартак
18:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
10:00
ШинникНе начат
Алания
15:00
УралНе начат
Арсенал Тула
16:00
ТюменьНе начат
Балтика
19:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
15:30
ЧелсиНе начат
Астон Вилла
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
БрайтонНе начат
Арсенал
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
20:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
16:00
БетисНе начат
Атлетико
18:15
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
Жирона
20:30
ЭспаньолНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
17:00
ИнтерНе начат
Милан
20:00
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
17:30
БохумНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
19:00
МарсельНе начат
Сент-Этьен
21:00
МонпельеНе начат
Реймс
23:00
ЛионНе начат

Головин рассказал о своих эмоциях после первого забитого гола в сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своих эмоциях после первого забитого гола в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Монако"
"Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка", - приводит слова Головина "Матч ТВ".

Полузащитник "Монако" Александр Головин в матче 12-го тура Лиги 1 с "Брестом" на 24-й минуте забил гол, которым для команды стал вторым в игре. Он помог "Монако" одержать победу со счётом 3:2.

Для Головина этот гол стал первым с 11 февраля. Вообще, игрок сборной России в предыдущих 12 матчах в составе монегасков в текущем сезоне не отметился ни одним результативным действием.

Монако
Брест
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится