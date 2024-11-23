"Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка", - приводит слова Головина "Матч ТВ".
Полузащитник "Монако" Александр Головин в матче 12-го тура Лиги 1 с "Брестом" на 24-й минуте забил гол, которым для команды стал вторым в игре. Он помог "Монако" одержать победу со счётом 3:2.
Для Головина этот гол стал первым с 11 февраля. Вообще, игрок сборной России в предыдущих 12 матчах в составе монегасков в текущем сезоне не отметился ни одним результативным действием.
Головин рассказал о своих эмоциях после первого забитого гола в сезоне
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своих эмоциях после первого забитого гола в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Монако"