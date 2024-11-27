"Рано или поздно Сафонов переиграет Доннарумму. Просто нужно время, и чтобы руководство оценило Матвея по достоинству. Понятно, что у Доннаруммы есть имидж. Но я всё равно считаю, что придёт время и Матвей переиграет Доннарумму", - цитирует Чистякова "Чемпионат".
Сегодня, 27-го ноября, французский "ПСЖ" уступил мюнхенской "Баварии" на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. После 5-ти сыгранных туров парижане располагаются на 26-й строчке в турнирной таблице с 4-мя набранными очками.
Напомним, что Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Первый тренер Сафонова: рано или поздно Матвей переиграет Доннарумму
Алексей Чистяков, первый тренер голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, высказался об игре вратаря за французский клуб.
Фото: ФК "ПСЖ"