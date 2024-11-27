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Кавазашвили: Сафонову надо сыграть на чемпионате мира и Европы, чтобы сравниться с Акинфеевым

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Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили сравнил голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сафонову надо сыграть на чемпионате мира и Европы, чтобы сравниться с Акинфеевым. Нельзя сравнивать молодого и перспективного голкипера с возрастным и опытным вратарем. Что бы кто ни говорил про вратаря ЦСКА, вспомните матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании, когда он ногой отбил решающий пенальти и наша национальная команда вышла в четвертьфинал", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Напомним, что Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Игорь Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за московский ЦСКА, голкипер провел во всех турнирах 783 матча, пропустил 708 мячей и сыграл "на ноль" в 325-ти встречах. Акинфеев ранее выступал за сборную России, голкипер провел за национальную команду 111 матчей.

Матвей Сафонов
ПСЖ
Игорь Акинфеев
Сборная России
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