"Сафонову надо сыграть на чемпионате мира и Европы, чтобы сравниться с Акинфеевым. Нельзя сравнивать молодого и перспективного голкипера с возрастным и опытным вратарем. Что бы кто ни говорил про вратаря ЦСКА, вспомните матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании, когда он ногой отбил решающий пенальти и наша национальная команда вышла в четвертьфинал", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, что Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Игорь Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за московский ЦСКА, голкипер провел во всех турнирах 783 матча, пропустил 708 мячей и сыграл "на ноль" в 325-ти встречах. Акинфеев ранее выступал за сборную России, голкипер провел за национальную команду 111 матчей.
Кавазашвили: Сафонову надо сыграть на чемпионате мира и Европы, чтобы сравниться с Акинфеевым
Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили сравнил голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА