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Головин - о поражении "Монако" в матче с "ПСЖ": мы должны были играть более аккуратно

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился своей оценкой игры команды в проигранному матче 16-го тура Лиги 1 сезона-2024/25 с "ПСЖ".
"Была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как "ПСЖ". Они наказывают моментально, у них очень сильные игроки. При счете 2:1 мы должны были играть как-то более аккуратно: не пытаться бежать вперед, а играть по счету", - приводит слова Головина Sport24 со ссылкой на Okko.

"Монако" и "ПСЖ" встретились друг с другом 18 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25. Матч завершился победой парижан со счётом 4:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 89-й минуте.

После этого поражения у "Монако" в активе осталось 30 очков, команда продолжила занимать третье место в турнирной таблице, а отставание от лидирующего "ПСЖ" возросло до 10 очков.

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