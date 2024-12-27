"Я бы отметил Сафонова за то, что он рискнул перейти в "ПСЖ", зная, что там есть Доннарумма. Это уже непросто вне зависимости от того, сколько ты будешь зарабатывать, ведь изначально подразумевается, что ты приезжаешь вторым вратарем. Наверняка, у него были варианты поскромнее, но быть первым вратарем. В этом плане его решение вызывает уважение. Ему будет непросто выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но он делает правильные шаги к этому", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года после того, как парижане договорились с футбольным клубом "Краснодар" о приобретении вратаря сборной России за 20 млн евро. Российский голкипер и чемпион Франции заключили друг с другом контракт на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода в составе новой команды Сафонов в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, 3 из которых им было отыграно "на ноль", а в остальных пяти матчах им всего было пропущено 6 голов. За полгода в составе "ПСЖ" рыночная стоимость россиянина, согласно интернет-порталу Transfermarkt, возросла с 20 до 22 млн евро.
Радимов: решение Сафонова перейти в "ПСЖ", где есть Доннарумма, вызывает уважение
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал переход во французский "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
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