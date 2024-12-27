"Этот отрезок получился фантастическим. В итоге получилось даже лучше, чем мечтал, потому что Матвей сыграл и в чемпионате, и в Кубке Франции, и в Лиге чемпионов. За эти полгода он лишь раз ошибся — в матче против "Баварии". Считаю, что Сафонов блестяще завершил этот отрезок. Теперь уже Матвей — равноценный и достойный конкурент Доннаруммы. Вообще не вижу ничего негативного за время его игры в "ПСЖ", - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 году, когда парижане оформили с футбольным клубом "Краснодар" трансфер российского вратаря. Сумма компенсации за переход голкипера сборной России в "ПСЖ" составила 20 млн евро. Контракт между 25-летним футболистом и чемпионами Франции был заключен на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода Сатвей Сафонов в составе новой команды в общей сложности принял участие в восьми официальных матчах, из которых три матча им было отыграно "на ноль", а в остальных пяти матчах им всего было пропущено шесть голов.
Кафанов: первые полгода Сафонова в "ПСЖ" получились фантастическими
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил первые полгода выступления российского вратаря Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"