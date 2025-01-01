"Полагаю, что группа лиц продолжает применять способы манипулирования Сафоновым, как нейролингвистическое программирование, так и "сладкую ловушку". Они продолжают зомбировать Сафонова и запрещают ему исполнять два решения суда, как вынесенное решение суда о выплате алиментов, так и решение суда о порядке общения Матвея с ребенком. Поэтому считаю, Сафонову нужна помощь", — приводит слова Казачека Sport24.
Напомним, согласно решению суда, вратарь сборной России Матвей Сафонов должен каждый месяц перечислять своей бывшей жене денежные средства в размере 25% от доходов на содержание их трехлетней дочери. Кроме того, 25-летний голкипер обязан погасить задолженность в размере 60 млн рублей.
В настоящее время Матвей Сафонов принимает участие в чемпионате Франции в составе "ПСЖ", который в июне 2024 года выкупил вратаря у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро.
Экс-жена Сафонова: Матвея продолжают зомбировать и запрещают ему общаться с дочкой
Анастасия Казачек, бывшая жена Матвея Сафонова, пожаловалась, что вратарь не позвонил своей дочке ни в субботу 28 декабря, ни 31 декабря на Новый год.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу