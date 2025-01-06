"Да, я смотрел этот матч до 80-й минуты, потом переключил. Скучно было как-то. Первый трофей Сафонова? И что с того? Ну выиграл и выиграл. Он же не играл даже в этом матче, о чем тут можно говорить? Молодец, конечно, но давайте тоже не будем дифирамбы петь после каждой игры. Очевидно, что, играя в "ПСЖ" будешь штамповать трофеи", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Российский вратарь Матвей Сафонов в составе "ПСЖ" после победы с минимальным счётом (1:0) над "Монако" 5 января стал обладателем Суперкубка Франции. Для 25-летнего голкипера сборной России этот трофей стал первым в карьере и первым в составе парижан, в частности. Однако стоит отметить, что россиянин провёл игру на скамейке запасных - место в воротах занял итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Кроме того, Сафонов стал первым с 2002 года российским футболистом, который выиграл французский трофей.
Мостовой: первый трофей Сафонова в "ПСЖ"? И что с того? Ну выиграл и выиграл
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о завоевании вратарём Матвеем Сафоновым первого трофея в составе французского "ПСЖ".
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