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Абаев: нужно понимать, есть ли у Головина возможность перейти в клуб уровня "ПСЖ"

Бывший вратарь столичного "Локомотива" Илья Абаев дал свой комментарий по поводу полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
- Нужно понимать, есть ли у Головина возможность перейти в клуб уровня "ПСЖ" или нет. Но в "Монако" он железный футболист стартового состава. Вероятно, Александр комфортно чувствует себя в "Монако", - передает слова Абаева "Чемпионат".

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. За семь неполных лет Головин провел в составе "Монако" 223 матча во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 40 результативных передач на партнеров. Трудовой договор российского полузащитника с монегасками рассчитан до 2029 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне французской Лиги 1 Головин провел 13 матчей, в которых смог дважды поразить ворота соперников.

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