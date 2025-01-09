"Получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку "Марселя". Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается. Он завтра только будет МРТ делать", - приводит слова Адьяма Кузяева "Матч ТВ".
Полузащитник Далер Кузяев 5 января вышел в стартовом составе футбольного клуба "Гавр" на выездной матч 16-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 с "Марселем". Россиянин не отметился результативными действиями и был заменен на 53-й минуте встречи.
Игра завершилась победой "Марселя" со счётом 5:1. "Гавр" на данный момент с 12-ю очками занимает предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1.
Отец Кузяева: Далер получил травму в матче с "Марселем" - в пятницу будет делать МРТ
Адьям Кузяев, отец российского полузащитника французского "Гавра" Далера Кузяева, рассказал о состоянии здоровья футболиста.
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