"Саша чувствует себя неплохо, но завтрашнюю игру пропустит. Пока он тренируется индивидуально", - приводит слова агента ТАСС.
Напомним, атакующий полузащитник сборной России Александр Головин из-за травмы пропустил матч 17-го тура французской Лиги 1 против "Нанта" (2:2), который прошел 10 января.
Встреча 1/16 финала Кубка Франции с "Реймсом" состоится завтра, 14 января. Начало игры в 22:45 по московскому времени.
В этом сезоне Головин провел в составе монегасков 20 матчей и записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.
Головин пропустит матч 1/16 финала Кубка Франции против "Реймса"
Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека "Монако" Александра Головина, рассказал, что его клиент не примет участия в ближайшей игре.
Фото: Global Look Press