- Мне грустно, что он уходит из "Наполи". На мой взгляд, Хвича стал для болельщиков вторым Марадоной - он пришел, и команда выиграла чемпионат. Своей игрой, финтами, индивидуальными действиями он приносил пользу команде. Связка с Осимхеном была главной в команде, - цитирует Семина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ была информация, что грузинский вингер близок к подписанию контракта с "ПСЖ". Сообщалось, что футболист перейдет во французский гранд за 70 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может стать еще больше.
В текущем сезоне Серии А Кварацхелия выходил на поле в 17 матчах, в которых ему удалось пять раз поразить ворота соперников и сделать три голевые передачи на партнеров.
В общей сложности Хвича провел за неаполитанский клуб 107 матчей и забил 30 голов. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Италии в 2023 году.
Семин - о переходе Кварацхелии в "ПСЖ": для фанатов "Наполи" он стал вторым Марадоной
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящий трансфер Хвичи Кварацхелии из "Наполи" в "ПСЖ".
Фото: ФК "Наполи"