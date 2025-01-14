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Семин - о переходе Кварацхелии в "ПСЖ": для фанатов "Наполи" он стал вторым Марадоной

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящий трансфер Хвичи Кварацхелии из "Наполи" в "ПСЖ".
Фото: ФК "Наполи"
- Мне грустно, что он уходит из "Наполи". На мой взгляд, Хвича стал для болельщиков вторым Марадоной - он пришел, и команда выиграла чемпионат. Своей игрой, финтами, индивидуальными действиями он приносил пользу команде. Связка с Осимхеном была главной в команде, - цитирует Семина "Матч ТВ".

Ранее в СМИ была информация, что грузинский вингер близок к подписанию контракта с "ПСЖ". Сообщалось, что футболист перейдет во французский гранд за 70 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может стать еще больше.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия выходил на поле в 17 матчах, в которых ему удалось пять раз поразить ворота соперников и сделать три голевые передачи на партнеров.

В общей сложности Хвича провел за неаполитанский клуб 107 матчей и забил 30 голов. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Италии в 2023 году.

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