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Головин: "Монако" и "ПСЖ" — команды схожего уровня

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сравнил уровень своего клуба с парижским «ПСЖ».
Фото: ФК "Монако"
«Являются ли сейчас «Монако» и «ПСЖ» командами схожего уровня? Я считаю, что да. Считаю, что у нас есть шансы побороться за титул. В любом случае нельзя мыслить так, что шансов нет. Зачем тогда играть? Они тоже будут ошибаться, терять очки, я уверен в этом. При этом нам нужно сократить количество своих ошибок. Нужно будет играть как минимум лучше, чем в первой половине сезона. Тогда у нас будет шанс», — заявил Головин в интервью «Советскому спорту».

«Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 31 очко после 17 туров. ПСЖ, выиграв 43 матча за тот же период, лидирует.

Недавно между «Монако» и ПСЖ состоялся финал Суперкубка Франции, в котором парижане одержали победу со счётом 1:0 и завоевали трофей.

Вчера, 15 января, «Монако» потерпел неудачу в Кубке Франции, проиграв матч против «Реймса» со счётом 2:1. Сегодня ПСЖ предстоит сыграть в 1/16 финала Кубка против «Эспали».

Последним трофеем для «Монако» была победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17. Александр Головин, перешедший в «Монако» летом 2018 года, пока не смог выиграть ни одного трофея с командой.

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