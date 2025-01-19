"Не стал бы выговорить о каком-то спаде у Головина. Но, конечно, его статистика в сезоне-2024/2025 не впечатляет. Обычно Александр оказывает больше влияния на игру своей команды и набирает больше результативных действий", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 21 матч и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров "Монако" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 31-м набранным очком в своем активе.
Канчельскис: статистика Головина в сезоне-2024/2025 не впечатляет
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"