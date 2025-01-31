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Французский журналист: у Сафонова не возникло проблем в "ПСЖ" из-за того, что он русский

Журналист L’?quipe Жозе Барросо высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Насколько я знаю, ни один игрок про это ничего не сказал, вообще никаких проблем не возникло на фоне того, что Матвей — русский. Конечно, если бы в команде был украинский игрок или тренер, ситуация могла бы быть совершенно другой. Но в данном случае это не было проблемой в раздевалке, потому что в "ПСЖ" все понимают, что Сафонов — футболист, а не политик", - цитирует Барросо "РБ Спорт".

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне голкипер провел за парижан во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.

На счету Матвея Сафонова 13 матчей в составе национальной команды России. После 19-ти сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 47-ю набранными очками. Этой зимой к парижанам присоединился экс-игрок казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.

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