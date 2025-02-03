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Агент Головина - о травме полузащитника: сейчас Александр чувствует себя лучше

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Монако"
"Сейчас Александр чувствует себя лучше. Им занимается медицинский штаб "Монако". Сможет ли Головин помочь команде в ближайшем матче против "ПСЖ"? Давайте пока обойдем без прогнозов", - цитирует Клюева "СЭ".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 20-ти сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 37-ю набранными очками.

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