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Агент Головина - о травме полузащитника: давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о травме своего клиента.
Фото: ФК "Монако"
"Нужно ли Головину хирургическое вмешательство? Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой все намного лучше. В недельном цикле у него все было в порядке", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее Александр Головин рассказал, что его часто беспокоит лодыжка и ему приходилось пить обезболивающие.

В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 21-го сыгранного тура "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 37-ю набранными очками в своем активе.

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