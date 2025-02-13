"Думаю, Головин уже не перейдет в европейский топ-клуб. Останется играть в "Монако", а дальше будет видно. Этот сезон Александр не проводит на таком уровне, чтобы заинтересовать топ-клубы. Но построить такую карьеру в "Монако" — тоже хороший результат", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 230 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 40 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 21-го сыгранного тура "Монако" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 37-ю набранными очками.
Канчельскис: Головин уже не перейдет в европейский топ-клуб
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"