"Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца. Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже. Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 10 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 5-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 22 миллиона евро.
После 22-х сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 56-ю набранными очками в своем активе. Завтра, 19-го февраля, парижане примут на своем поле французский "Брест" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Булыкин: Сафонов точно не хуже Доннаруммы. Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"