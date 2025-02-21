«Александр чувствует себя нормально. Восстановление идет по графику, который запланировал медицинский штаб «Монако». Конечно, любая травма неприятная. Но динамика восстановления положительная», — цитирует агента «СЭ».
В этом сезоне Головин провел 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. На протяжение розыграша чемпионата Франции Головин получает уже пятую травму. Однако ранее он не пропускал большое количество матчей. В общей сложности из-за повреждений полузащитник пропустил 8 матчей текущего сезона.
Агент Головина поделился информацией о тяжести травмы российского полузащитника
Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии игрока после травмы приводящей мышцы.
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