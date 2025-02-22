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Каряка: сейчас у Сафонова в "ПСЖ" очень удачный период - дай Бог, чтобы он стал первым номером

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка высказался о выступлении российского вратаря Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"У Сафонова были предпосылки для изучения иностранных языков. Сейчас много критикуют Доннарумму, а у Матвея очень удачный период — он практически не пропускает. Я читал, что "ПСЖ" хочет попрощаться с Доннаруммой и взять другого вратаря на замену. Дай Бог, чтобы Матвей всем всё доказал и стал первым номером в "ПСЖ", - приводит слова Каряки "Чемпионат".

Вратарь сборной России Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с июня 2024 года, когда французский клуб выкупил голкипера у "Краснодара" за 20 миллионов евро и подписал с ним трудовой договор на срок до конца сезона-2028/29.

После перехода Сафонов в составе своей новой команды в общей сложности 10 раз появился на поле в официальных матчах, в которых 5 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 5 матчах всего пропустил 6 голов.

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