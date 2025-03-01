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Агкацев: трансфер Сафонова в "ПСЖ" - большой успех для всего российского футбола

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о плюсах перехода экс-голкипера "быков" Матвея Сафонова в "ПСЖ" летом прошлого года.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Считаю, трансфер Матвея - большой успех как для него, так и для всего российского футбола. Можно сказать, это наше лицо в мировом футболе. Он представляет, во-первых, нашу страну. Во-вторых, на российских вратарей сейчас будут смотреть по-другому. Все видят, что наш голкипер в топ-клубе. Это огромный плюс. Считаю, что в этом плане Матвей делает очень большое и важное дело", - цитирует Агкацева "СЭ".

Французский "Пари Сен-Жермен" приобрел голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 11 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. На счету россиянина шесть "сухих" игр и шесть пропущенных мячей.

Воспитанник "Краснодара" Станислав Агкацев является основным голкипером "горожан" со старта текущего сезона. В РПЛ 2024/25 он принял участие во всех 18 матчах своей команды. Агкацев пропустил 12 мячей и 10 раз покинул поле без пропущенных голов.

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