Как пишет телеграм-канал "Спартак Информ" со ссылкой на Conjunto Ind?lico, возвращение серба в Испанию возможно следующим летом. "Альмерия" не намерена платить за трансфер 30-летнего футболиста в январе и готова пригласить его на правах свободного агента, если стороны не договорятся о продлении контракта со "Спартаком".
За приобретение Бабича у "Альмерии" в 2023 году "красно-белые" заплатили пять миллионов евро.
Клуб Роналду может подписать игрока "Спартака" - источник
Защитник "Спартака" Срджан Бабич попал в сферу интересов своего бывшего клуба - "Альмерии", одним из совладельцев которого является Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Спартак"