Кто предложил расширить РПЛ и что происходит сейчас?
Главным инициатором очередного обсуждения стал Шамиль Газизов. Руководитель «Динамо» Махачкала поднял вопрос на общем собрании клубов РПЛ. Предложение предусматривает увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18.
Газизов объяснил, что идея не новая. По его словам, в 2019 году клубы РПЛ уже голосовали за расширение, однако реализацию решения отложили из-за пандемии коронавируса и других обстоятельств.
«Как я думаю, дальше мы должны на базе РПЛ создать рабочую группу по расширению, которая более плотно должна изучить этот вопрос. Хотя этим уже давно занимались. В 2019 году лига проголосовала за расширение, но потом коронавирус, другие вещи — отсрочили. Сейчас, наверное, опять время», — заявил Газизов.
По словам функционера, сначала необходимо собрать статистику и подготовить обоснование, после чего вынести вопрос на обсуждение клубов. Затем инициатива должна поступить в Российский футбольный союз.
При этом Газизов не рассчитывает на быстрое решение. 24 ноября он заявил, что расширение со следующего сезона маловероятно. Необходимо создать рабочую группу, провести обсуждение, получить поддержку клубов и пройти процедуру утверждения.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что союз готов рассмотреть предложение, если РПЛ официально выйдет с такой инициативой. Однако он подчеркнул, что для этого потребуются аналитика и расчеты.
Зачем увеличивать количество команд?
У сторонников расширения есть несколько аргументов. Первый — географическое представительство. Сейчас в РПЛ выступают 16 клубов, причем значительная часть участников сосредоточена в европейской части страны. Увеличение числа команд теоретически позволит чаще видеть в элите представителей других регионов.
В материалах, сопровождающих новую инициативу, отмечается, что в РПЛ представлены клубы только из 11 регионов. При этом более 50 млн жителей территорий восточнее Предуралья не имеют возможности посещать матчи высшего дивизиона в своих городах. Расширение могло бы облегчить возвращение в элиту клубам из крупных футбольных центров.
Второй аргумент — развитие российских футболистов. Дополнительные места в заявках и составах клубов потенциально увеличат количество рабочих мест для отечественных игроков. Кроме того, расширение чемпионата позволит привлечь больше молодых футболистов, которые сейчас не всегда получают возможность проявить себя на уровне РПЛ.
Сторонники реформы также обращают внимание на игровую практику. При 18 участниках каждый клуб будет проводить 34 матча за чемпионат вместо нынешних 30. Это четыре дополнительных тура, которые увеличат игровую нагрузку и потенциально позволят тренерам активнее ротировать состав.
Наконец, расширение может повысить интерес к футболу в регионах. Появление новых участников РПЛ означает больше матчей высокого уровня за пределами традиционных футбольных центров, а также дополнительное внимание к местным академиям и инфраструктуре.
Сколько матчей будут проводить клубы и что будет с календарем?
Главная организационная проблема — размещение дополнительных туров. При формате с 18 командами количество матчей чемпионата увеличится с 240 до 306 за сезон. Для каждого клуба нагрузка вырастет на четыре встречи.
Проблема заключается не только в количестве игр, но и в особенностях российского футбольного календаря. Чемпионат проводится с учетом продолжительной зимней паузы, а погодные условия в большинстве регионов ограничивают возможности проведения матчей в холодное время года.
В рамках обсуждаемого проекта рассматривались варианты сокращения летнего перерыва, использования дополнительных игровых недель и проведения отдельных матчей зимой в южных регионах. Также предлагалось пересмотреть календарь Кубка России.
Однако у РПЛ уже есть обязательства перед вещателями и партнерами. В частности, телевизионные контракты по чемпионату и Кубку России заключены до 2030 года. Поэтому изменение формата потребует согласования с заинтересованными сторонами.
Почему расширение РПЛ могут не поддержать?
Не все представители российского футбола считают увеличение числа участников необходимым. Один из главных аргументов противников — отсутствие достаточного количества клубов, способных стабильно выступать в элитном дивизионе.
Речь идет не только о спортивных результатах. Для участия в РПЛ необходимы соответствующая инфраструктура, финансовые гарантии, подготовленный стадион и устойчивое финансирование. Расширение ради самого расширения может привести к появлению команд, которые не смогут выдерживать требования турнира на протяжении всего сезона.
Сомнения высказал генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров. По его мнению, сначала необходимо представить полноценную концепцию реформы, объяснить ее цели и показать, как она будет реализована.
«А расширение ради расширения, потому что у большинства клубов к зиме возникает неопределенность с сохранением места в РПЛ, — этого фактора недостаточно. Потому что к апрелю голосов о расширении становится меньше. Это вопрос долгосрочный и стратегической задачи — какую задачу мы ставим? Сначала надо озвучить задачу», — заявил Пивоваров.
Против увеличения числа участников высказался и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Он считает, что действующий формат обеспечивает достаточно высокую конкуренцию.
«Не вижу никаких оснований для расширения. Последние чемпионаты проходят напряженно, происходит упорная борьба за золотые медали. Уже произошел определенный отбор команд по финансовым составляющим и качеству игры», — отметил специалист.
Семин также обратил внимание на то, что в нынешнем чемпионате появляются новые звезды, а сборная России получает достаточно качественное пополнение. По его мнению, менять существующую систему без очевидной необходимости не стоит.
Когда РПЛ может перейти на формат с 18 командами?
Обсуждение расширения российского чемпионата продолжается уже около десяти лет. В 2019 году большинство клубов поддержало соответствующую инициативу, однако до практической реализации дело не дошло. Летом 2020-го ситуация изменилась: 14 из 16 участников проголосовали против реформы.
В марте 2022 года вопрос вновь оказался близок к решению. Тогда за увеличение числа участников высказались 10 клубов, пять выступили против, еще один воздержался. Однако Российский футбольный союз не утвердил изменение формата.
В ноябре 2026 года дискуссия получила новое развитие. Более того, в публикациях СМИ появилась информация о подготовленном сторонниками Газизова проекте расширения уже до 20 команд. Это отдельный вариант реформы, который не следует путать с первоначальным предложением об увеличении РПЛ до 18 участников.
На данный момент конкретных сроков перехода на новый формат нет. Газизов подтвердил, что передал необходимые документы, но рабочая группа пока не создана.