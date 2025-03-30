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Адвокат Сафонова прокомментировал подачу экс-женой вратаря нового заявления в суд

Андрей Крючков, адвокат российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова, прокомментировал информацию о том, что экс-супруга голкипера подала заявление в суд.
Фото: Getty Images
"Действительно, опять Анастасия подала заявление о взыскании судебных расходов за дело по алиментам. При этом нам пришло только само заявление, без каких?либо подтверждений", - приводит слова Крючкова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга российского вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова Анастасия подала новое заявление в суд с требованием взыскать со своего бывшего мужа расходы за дело по алиментам. Напомним, что это дело было выиграно девушкой, с которой проживает их совместная дочь. В связи с решением суда Сафонов должен погасить задолженность, которая превышает 60 миллионов рублей.

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