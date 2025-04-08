"Он набирает форму, в хорошем состоянии. Сейчас важный отрезок в чемпионате. Он приложит все усилия, чтобы "Монако" занял как минимум второе место", - цитирует Клюева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 29 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 28-ми сыгранных туров "Монако" занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 50-ю набранными очками.
Агент: Головин приложит все силы, что "Монако" занял второе место в Лиге 1
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Монако"