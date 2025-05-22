— Как отреагировали, когда узнали про интерес "ПСЖ" к Сафонову?
— У нас была большая радость за Матвея, что он достиг такого уровня, когда к нему проявил интерес топ-клуб.
— Как оцените его игру в сезоне?
— С каждой игрой он только повышает свой уровень.
— Не исключаете, что в ближайшее время он станет основным вратарем "ПСЖ"?
— Все в его руках. Сафонов — трудолюбивый, амбициозный парень. Да, он сейчас второй номер, но Матвей легко может стать первым.
Российский голкипер Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане выкупили его у "Краснодара" за 20 миллионов евро. Вратарь заключил с клубом контракт на срок до лета 2029 года.
В составе "ПСЖ" Сафонов принял участие в 16 официальных матчах, в шести из которых ворота были оставлены в неприкосновенности, а в остальных играх всего было пропущено 13 голов. Кроме того, вместе с командой россиянин стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.
Источник: "Матч ТВ"
Селекционер "Краснодара" Лайзанс: Сафонов легко может стать первым номером в "ПСЖ"
Селекционер футбольного клуба "Краснодар" Юрис Лайзанс высказался о выступлении российского вратаря Матвея Сафонова во французском "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"