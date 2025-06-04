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Сафонов опроверг слухи о возможном уходе из «ПСЖ» в случае трансфера украинца Забарного

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов отреагировал на слухи о возможном уходе из парижского клуба из-за трансфера украинца Ильи Забарного.
Фото: IMAGO
"Не видел новость. Не нужно верить СМИ. Вы сами знаете, что им нельзя верить. Можно доверять лишь официальной информации, которая идет от клуба", — цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Ранее французские СМИ сообщил, что "ПСЖ" обещал украинскому защитнику Забарному расстаться с Сафоновым, если тот перейдет в парижский клуб. Российский вратарь в составе парижан выступает первый сезон и выиграл три турнира, в которых участвовала его команда - Лига чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

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